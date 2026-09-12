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Не только о футболе

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Соболенко против Рыбакиной, «Зенит» — «Локо», Формула-1 и КХЛ

Соболенко против Рыбакиной, «Зенит» — «Локо», Формула-1 и КХЛ

    Мощное 12 сентября: чемпионат Европы по волейболу, матчи «Реала», «Арсенала» и «Милана», динамовское дерби, а также «Тофаш» — ЦСКА!   ⚽️ 14:00: «Факел» — «Балтика», РПЛ, 8-й тур 💬 Матч с текстовой трансляцией  Альфа-Банк Российская Премьер-лига .

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