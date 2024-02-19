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Средний чек россиян в e-commerce почти вдвое превысил чек в обычной рознице

Средний чек россиян в e-commerce почти вдвое превысил чек в обычной рознице

Средний чек россиян за покупки в интернете в 2023 г. увеличился почти вдвое, чем в обычных магазинах, так как оборот электронной коммерции растет быстрее традиционной розницы в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «СберАналитику».

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