Средний чек россиян в e-commerce почти вдвое превысил чек в обычной рознице

Средний чек россиян за покупки в интернете в 2023 г. увеличился почти вдвое, чем в обычных магазинах, так как оборот электронной коммерции растет быстрее традиционной розницы в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «СберАналитику».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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