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Расчеты ТОС-2 уничтожили укрепления ВСУ на авдеевском направлении

Расчеты ТОС-2 уничтожили укрепления ВСУ на авдеевском направлении

На голову превосходящие по характеристикам ТОС-1 «Солнцепек» новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 группировки войск «Центр» продолжают уничтожать укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

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