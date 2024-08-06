«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является», — дилеры просят разъяснений от властей

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД; представляет интересы более 1,6 тыс. дилерских центров по всей стране) попросила от Минпромторга и Минфина разъяснить, кому и в каком порядке направляются средства компенсации утильсбора.
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