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Правительство России выделит 157 млрд рублей на программы льготной ипотеки

Правительство России выделит 157 млрд рублей на программы льготной ипотеки

Правительство России дополнительно направит 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с господдержкой, из них около 66 млрд будут направлены на семейную ипотеку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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