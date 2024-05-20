Страны G7 задумали дать в долг Украине под залог замороженных активов России

Белый дом очень хочет профинансировать Киев до возможного возвращения Трампа на пост президента.Страны "Большой семёрки" обсуждают возможность выделить Украине кредит, залогом по которому станут будущие доходы от замороженных активов России.
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