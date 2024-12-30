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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»

Чайковская отмечает день рождения 30 декабря. Она заслуженный тренер России по фигурному катанию, главный тренер сборной страны.

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