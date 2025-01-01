МВД: гуляния на Новый год прошли без серьезных происшествий

В общей сложности по всей стране в ночь на 1 января прошли 3,5 тыс. новогодних мероприятий.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Жители России провели новогоднюю ночь без серьезных происшествий, сообщила 1 января официальный представитель МВД Ирина Волк.
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