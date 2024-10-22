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Вести Севастополь

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В Севастополе завершился Чемпионат по альпинизму в скальном классе 

В Севастополе завершился Чемпионат по альпинизму в скальном классе. Павел Андреевич Левин, спасатель из поисково-спасательного отряда ГКУ «Спасательная служба Севастополя», в паре со своим напарником завоевали золотые медали.

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