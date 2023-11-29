ВС РФ за последние сутки осуществили наиболее крупное с начала месяца продвижение на северо-западе от Авдеевки

Российские войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. После взятия под контроль промышленной зоны Авдеевки российские войска продолжили натиск на противника, который понёс значительные потери и был вынужден отступить в частный сектор.
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