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ВС РФ за последние сутки осуществили наиболее крупное с начала месяца продвижение на северо-западе от Авдеевки

ВС РФ за последние сутки осуществили наиболее крупное с начала месяца продвижение на северо-западе от Авдеевки

Российские войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. После взятия под контроль промышленной зоны Авдеевки российские войска продолжили натиск на противника, который понёс значительные потери и был вынужден отступить в частный сектор.

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