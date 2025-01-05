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Кинолог рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак

Кинолог рассказал, чем опасны новогодние гуляния для собак

Новогодние праздники сопровождаются шумными гуляниями, взрывами петард и салютов, экстремальными видами спорта и другими активностями, но собаководам важно помнить, что большинство из них опасны для питомцев.

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