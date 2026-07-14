Шоу-бизнес: Завоевал жену селёдкой и чуть не потерял из-за пагубного пристрастия: Почему много лет не общался с сыном Юрий Смирнов

Он любил играть отрицательных персонажей и навсегда в памяти зрителей остался предателем Полиповым из «Вечного зова» и Гаврилой в «Бумбараша», хотя за свою долгую карьеру Юрий Смирнов сыграл множество ярких ролей в кино и сериалах.
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