Оставленная дочь певца Данко попала в реанимацию под ИВЛ. Как чувствует себя мать девочки?

54-летнего певца Александра Фадеева публика знает как Данко (его творческий псевдоним). Артистичный, привлекательный и харизматичный, вечно улыбающийся… однако, далеко не все знают о биографии мужчины, которая таит в себе непростые биографические эпизоды.
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