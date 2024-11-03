Times: королевская семья получает миллионы с земель в Ланкастере и Корнуолле

Британская королевская семья получает ежегодные арендные платежи и сборы в размере миллионов фунтов стерлингов с земель в герцогствах Ланкастер и Корнуолл, следует из проведённого газетой The Sunday Times и программы Dispatches на Channel 4 расследования.
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