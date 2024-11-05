Педагоги из Волновахи посетили образовательные пространства Нового Уренгоя

Педагоги из Волновахского района побывали на экскурсиях по образовательным площадкам Нового Уренгоя. Учителя прибыли в газовую столицу на образовательную сессию «Умные каникулы», рассказали в telegram-канале городского департамента образования.
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