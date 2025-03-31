Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    А как же распитие спиртных напитков, коту под хвост?«Полная блокада»:...
  • Vladimir Lioubimcev
    Конечно, Азизе не стоило ночами писать свои СМСки, но она действительно ЛУЧШАЯ  ВОКАЛИСТКА!!"Звонила в три ча...
  • valentina sergeeva
    Почему только украинских-то?.. Всех! Не взирая на национальности и занимаемые в России должности!Необходимо не доп...

Свобода или смерть: святые белорусы, добрые румыны, подлецы-поляки – как мужчины бегут из украинского концлагеря

Свобода или смерть: святые белорусы, добрые румыны, подлецы-поляки – как мужчины бегут из украинского концлагеря

БлокнотРУ Западная граница Украины уже давно охраняется с максимальной серьезностью и жестокостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Михайлова
Хохлы не люди, а свиньи!
Ответить
6 час.
АМ
Анна Михайлова
Чем больше их сдохнет, тем лучше!!!!
Ответить
6 час.
ВВ
Владимир Витковский
... этим Вы обижаете свиней, не надо сравнивать дерьмо с приличным животным...
Ответить
6 час.
наверх