Эта зима может стать самой тяжёлой в истории Украины. И это неспроста

Министр энергетики Галущенко признал, что зима 2024 года будет сложнее предыдущейМинистр энергетики "Незалежной" Герман Галущенко заявил в эфире телеканала "Рада" то, чего, наверное, боялись все украинцы.
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