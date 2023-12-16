Глава МО Анушаускас: в Литве отремонтировали первые Leopard 2 для Украины

На территории Литвы отремонтировали первые бронемашины Leopard 2 для киевской стороны. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель министерства обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас.
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