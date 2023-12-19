В США и ЕС растет число корпоративных банкротств

Число корпоративных банкротств растет в развитых странах, особенно в США и странах Европейского союза (ЕС), на фоне роста стоимости кредитования и отказа правительств от триллионных программ, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии.
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