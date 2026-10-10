Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Мы не хотим превратиться в новую Россию»: Пашиняну не понравились слова Медведева

«Мы не хотим превратиться в новую Россию»: Пашиняну не понравились слова Медведева

БлокнотРУ "Ответ" зампреду Совета безопасности России, где тот назвал страшным превращение Армении в новую Украину, армянский премьер готовил целых 4 дня.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталия

Это их выбор. Но, вполне вероятно, что поток, так называемых, беженцев из Армении в Россию скоро очень возрастет. И Россия, добрая душа, их примет. И попросятся в Россию не только оппозиционеры режима Пашиняна и преданные им жители Карабаха, но и масса искателей халявы и больших денег.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Дать хорошего пенделя под зад Пашиняну, чтобы поскорее вылетел из ОДКБ- в Гейропе их ждут кружевные трусы, пусть не забудут забрать своих соплеменников из России, пора прекращать халяву для них и кормить дармоедов!

Профиль пользователя Сергей Кочегаров
Сергей Кочегаровизменено

Николя в вышиванке с хохолком !!! Туда ему и дорога, не в Европу, куда его не пустят, а в... в общем куда всем нацикам дорога прописана. Если б зависело от меня - давно уже вывел войска из Гюмри. И всё-таки остается вопрос: чем же им всем так насолила новая Россия, тем, что халявщину перекрыла?