"Потеря юга Херсонской и Николаевской областей": Продвижение ВС России, не попавшее в сводки. Тонны нового оружия на дне Чёрного моря

Подполье докладывает о произошедшем на утро 26 января. Согласно данным сопротивления, противник не только стягивает резервы в Сумы для нового вторжения в Курскую область, но и вновь копит войска в Черниговской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии