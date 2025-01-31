Проект о запрете идеологии сатанизма внесут на рассмотрение в Госдуму

Инициаторы предлагают ограничить действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории РФ В феврале 2025 года в Госдуму внесут законопроект, который должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых церквей сатаны США и Украины на территории России.