Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В украинском Закарпатье – громкий коррупционный скандал с политическим привкусом

В украинском Закарпатье – громкий коррупционный скандал с политическим привкусом

В тихом и сонном украинском Закарпатье – громкие разборки с криминальным оттенком. Сын теневого «хозяина Закарпатья» Виктора Балоги Андрей, усаженный на минувших выборах усилиями семейного калана Балог в кресло городского головы города Мукачево, попался на махинациях с землёй на сумму около 100 млн грн – продал 3 га городской земли вокруг местного стадиона «Авангард» по заниженной в девять раз цене.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Нашли о чём писать ! Да по х.. эти западенские хохлы , в России надо искоренять казнокрадство и коррупцию
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16 час.
С С
Нунадажа? Меня интересуют мои генералы-депутаты-министры. На хрена кому эта окраина, с её коррупцией, идиотизмом, хамством, селюковством?
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13 час.
Надежда
А когда зелебобу возьмут за коррупцию на высшем уровне?)🤔
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9 час.

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