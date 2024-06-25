В украинском Закарпатье – громкий коррупционный скандал с политическим привкусом

В тихом и сонном украинском Закарпатье – громкие разборки с криминальным оттенком. Сын теневого «хозяина Закарпатья» Виктора Балоги Андрей, усаженный на минувших выборах усилиями семейного калана Балог в кресло городского головы города Мукачево, попался на махинациях с землёй на сумму около 100 млн грн – продал 3 га городской земли вокруг местного стадиона «Авангард» по заниженной в девять раз цене.