В Амовской школе состоялся вечер встречи выпускников, и это было по-настоящему душевное событие! ✨ Вечер начался с приветственной речи директора.
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В Амовской школе состоялся вечер встречи выпускников, и это было по-настоящему душевное событие! ✨ Вечер начался с приветственной речи директора.