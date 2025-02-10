Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Белоусов
    "...не может быть решения, которое не включало бы в себя участие Соединенных Штатов» - чушь, может при полном освобож...Канцлер ФРГ Шольц...
  • Boris Storublevtsev
    Главное ,чтобы опять нас не "обманули"!!!Канцлер ФРГ Шольц...
  • Александр Забобонин
    Меньше надо болтать!Названа способная...

Губернатор Камчатки Солодов кардинально изменил состав руководства края

Губернатор Камчатки Солодов кардинально изменил состав руководства края

В правительстве Камчатского края произошли значительные кадровые изменения. 10 февраля губернатор региона Владимир Солодов объявил о перестановках: председатель правительства Евгений Чекин уходит, его обязанности возьмет зампред Юлия Морозова, которая также продолжит курировать минэкономики, минтуризма и минрыбхоза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх