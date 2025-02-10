Губернатор Камчатки Солодов кардинально изменил состав руководства края

Политика как она есть

В правительстве Камчатского края произошли значительные кадровые изменения. 10 февраля губернатор региона Владимир Солодов объявил о перестановках: председатель правительства Евгений Чекин уходит, его обязанности возьмет зампред Юлия Морозова, которая также продолжит курировать минэкономики, минтуризма и минрыбхоза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.