Губернатор Камчатки Солодов кардинально изменил состав руководства края

В правительстве Камчатского края произошли значительные кадровые изменения. 10 февраля губернатор региона Владимир Солодов объявил о перестановках: председатель правительства Евгений Чекин уходит, его обязанности возьмет зампред Юлия Морозова, которая также продолжит курировать минэкономики, минтуризма и минрыбхоза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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