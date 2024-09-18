«Титаник» будут строить круглосуточно, чтобы сдать в 2025 году

На прошедшем 17 сентября заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета обсудили строительство многопрофильного медцентра областной клинической больницы в Орле, прозванного в народе за нескончаемую стройку «Титаником».
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