Военком: очереди у военкоматов Тюменской области возникли из-за мигрантов

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Ребята плохо, что только сейчас поняли, что потеряете Россию. Хотя молодцы , пусть поздно опомнились , но еще не опоздали. Ваши прадеды, Ваши деды, ваши отцы, были Россиянами. Служить это почетно. Не служить- вот это позорно. Мужики вы или как ? За границей вы будете РАБЫ, а в России вы граждане.