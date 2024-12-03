В Тюменской области у военкоматов образовались очереди. Их создают мигранты, которые боятся потерять гражданство.
Военком: очереди у военкоматов Тюменской области возникли из-за мигрантов
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Ребята плохо, что только сейчас поняли, что потеряете Россию. Хотя молодцы , пусть поздно опомнились , но еще не опоздали. Ваши прадеды, Ваши деды, ваши отцы, были Россиянами. Служить это почетно. Не служить- вот это позорно. Мужики вы или как ? За границей вы будете РАБЫ, а в России вы граждане.
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17 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
ПОМНИТЕ ЭТО И ЦЕНИТЕ ЭТО. БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ -ЭТО ЧЕСТЬ.
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17 час.
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