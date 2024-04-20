В России начали блокировать AutoCAD. Даже взломанные версии программы

Компания Autodesk, которой принадлежит программа автоматизированного проектирования AutoCAD, начала блокировать российские аккаунты и пиратские версии софтаКак сообщает «Коммерсантъ», при запуске на компьютере, подключенном к интернету, AutoCAD теперь выдает уведомление «Компанией Autodesk обнаружена недействительная лицензия, доступ к ней заблокирован».