Центральная Азия без USAID, или Панихида по волку в овечьей шкуре

Информация о ликвидации крупнейшего в мире донора – Агентства США по международному развитию (USAID*), на долю которого в 2024 году пришлось 42% всей гуманитарной помощи, отслеживаемой ООН, произвела эффект бомбы, разорвавшейся в социальной сети X (ранее Twitter) на странице генерального директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.
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