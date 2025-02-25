Центральная Азия без USAID, или Панихида по волку в овечьей шкуре

Информация о ликвидации крупнейшего в мире донора – Агентства США по международному развитию (USAID*), на долю которого в 2024 году пришлось 42% всей гуманитарной помощи, отслеживаемой ООН, произвела эффект бомбы, разорвавшейся в социальной сети X (ранее Twitter) на странице генерального директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.