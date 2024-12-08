1. Сирия. САР в прежнем виде больше нет. Силовые структуры фактически не защищали правительство и страну.
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1. Сирия. САР в прежнем виде больше нет. Силовые структуры фактически не защищали правительство и страну.
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