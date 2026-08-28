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Казанда 30 августта салюттан соң бушлай трамвайлар йөриячәк

Казанда Шәһәр һәм Республика көне уңаеннан бәйрәм салютыннан соң шәһәр халкы өчен уңайлы булсын өчен, бушлай трамвайлар оештырыла.

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