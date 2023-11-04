Цифровой ключ от автомобиля: удобный, но не безопасный

Цифровые ключи для автомобилей заменяют обычные и делают жизнь владельцев автомобилей удобнее. Многие современные автомобили уже используют «цифру», а физические ключи становятся резервными или вовсе отсутствуют.
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