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Защитник «Спартака» Джику назвал сильнейшего форварда РПЛ

Защитник «Спартака» Джику назвал сильнейшего форварда РПЛ

Защитник «Спартака» Александер Джику назвал игрока «Краснодара» Джона Кордобу сильнейшим форвардом, против которого ему доводилось играть в России.

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