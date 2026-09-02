Защитник «Спартака» Джику назвал сильнейшего форварда РПЛ

Защитник «Спартака» Александер Джику назвал игрока «Краснодара» Джона Кордобу сильнейшим форвардом, против которого ему доводилось играть в России.
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