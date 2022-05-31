Таможенник взял не тот курс // Вынесен приговор по делу о контрабанде с использованием арестованного судна

Вынесен приговор бывшему начальнику Астраханской таможни ФТС Ильдару Саидову. Генерал-майор таможенной службы признан виновным в покровительстве контрабанде и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10 млн руб.