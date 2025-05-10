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test mazurok

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🛣 В Евпатории до конца года отремонтируют около 30 улиц

🛣 В Евпатории до конца года отремонтируют около 30 улиц Как сообщил первый заместитель главы администрации города Антон Новиков, ремонт дорог будет проходить большими участками по 10-50 метров.

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