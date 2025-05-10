🛣 В Евпатории до конца года отремонтируют около 30 улиц Как сообщил первый заместитель главы администрации города Антон Новиков, ремонт дорог будет проходить большими участками по 10-50 метров.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛣 В Евпатории до конца года отремонтируют около 30 улиц Как сообщил первый заместитель главы администрации города Антон Новиков, ремонт дорог будет проходить большими участками по 10-50 метров.