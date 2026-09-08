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Как росла цена ЖКУ в Туле с 2022 года и сколько придется платить с 1 октября

Как росла цена ЖКУ в Туле с 2022 года и сколько придется платить с 1 октября

С 1 октября 2026 года в Тульской области, как и во всех регионах России, ожидается рост цен на услуги ЖКХ.

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