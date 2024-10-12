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Котопёс недели: возьми из приюта нежного пса Крузо или ласковую кошку Гренку

Котопёс недели: возьми из приюта нежного пса Крузо или ласковую кошку Гренку

Два мегапитомца ждут встречи со своими людьми. фото: приют «Пушистый друг»Мы продолжаем знакомить вас с собаками и кошками из столичных приютов, потому что искренне считаем, что из них получаются самые преданные и любимые домашние питомцы.

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