Котопёс недели: возьми из приюта нежного пса Крузо или ласковую кошку Гренку

Два мегапитомца ждут встречи со своими людьми. фото: приют «Пушистый друг»Мы продолжаем знакомить вас с собаками и кошками из столичных приютов, потому что искренне считаем, что из них получаются самые преданные и любимые домашние питомцы.
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