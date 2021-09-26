United Rugby Championship. 1-й тур. «Бенеттон» обыграл «Стормерс», «Лейнстер» разгромил «Буллс», другие матчи

24-26 сентября проходят матчи первого тура United Rugby Championship. United Rugby Championship 1-й тур 24 сентября Дзебре (Италия) – Лайнс (ЮАР) – 26:38 (0:35) Кардифф (Уэльс) – Коннахт (Ирландия) – 33:21 (14:13) Ольстер (Северная Ирландия) – Глазго (Шотландия) – 35:29 (14:15) 25 сентября Бенеттон (Италия) – Стормерс (ЮАР) – 22:18 (7:11) Лейнстер (Ирландия) – Буллс (ЮАР) – 31:3 (17:3) Эдинбург (Шотландия) – Скарлетс (Уэльс) – 26:22 (19:8) Манстер (Ирландия) – Шаркс (ЮАР) – 42:17 (20:3) 26 сентября Дрэгонс (Уэльс) – Оспрейс (Уэльс) – 16.
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