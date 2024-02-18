Новый общевойсковой бронежилет от концерна «Калашников» оценили

Арутюнов: комплект «Стрелок» — первый бронежилет с защитой 70 процентов тела Новый комплект защитного снаряжения «Стрелок», произведенный и поставленный концерном Калашников в зону СВО, является первым бронежилетом с защитой 70 процентов тела при условии носки дополнительных модулей.