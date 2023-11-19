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Гуменник и Савосин чисто откатались с тремя квадами в произвольной на Гран-при в Самаре, Самарин сделал четверной лутц, но упал с тройного акселя

Александр Самарин исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный тройной лутц, секвенцию тройной аксель – двойной аксель, тройной риттбергер.

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