В Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, спонсировавшую ВСУ

Против женщины возбуждено уголовное дело о госизменеСуд в Екатеринбурге арестовал жительницу Лос-Анджелеса, имеющую двойное гражданство России и США, по обвинению в сборе средств для Вооруженных сил Украины.
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