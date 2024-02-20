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В Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, спонсировавшую ВСУ

В Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, спонсировавшую ВСУ

Против женщины возбуждено уголовное дело о госизменеСуд в Екатеринбурге арестовал жительницу Лос-Анджелеса, имеющую двойное гражданство России и США, по обвинению в сборе средств для Вооруженных сил Украины.

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