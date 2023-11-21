После роста на 500% продукты Solana привлекли более 135 миллионов долларов инвесторов

Инвестиции в продукты связанные с криптовалютой Solana выросли более чем на 135 миллионов долларов в этом году, после того как цена данной криптовалюты увеличилась в цене почти на 500%, восстановившись после краха криптобиржи FTX.
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