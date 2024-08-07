Борис Джерелиевский 6 августа 2024 г. Буданов начал формирующие операции перед «последним и решительным» наступлением Первый результат очередной попытки бандеровцев вторгнуться на территорию Курской области – интенсивная работа ВС РФ по всей территории Сумской области.