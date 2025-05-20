Гастроэнтеролог Белоусов предупредил, что мёд может вызывать зуд и отёки

Мёд — это уникальный продукт, не просто вкусный, но и очень полезный для здоровья. Но он может вызывать аллергические реакции: крапивницу, зуд, отёки, чихание или насморк, особенно у людей с аллергией на пыльцу или продукты пчеловодства.
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