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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Зубов об 1:4: «Сочи» пытался найти ключи к воротам, были полумоменты, но ЦСКА сегодня сильнее. Постараемся больше работать со следующего года»

«Не смогли мы сегодня найти ключи к воротам соперника, хотя мы пытались. Говорили ребятам идти на пятак, закрывать обзор вратарю, но, к сожалению, не получилось.

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