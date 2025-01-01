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«Волшебной музыки»: пожелания с Новым 2025 годом от Зары и Александр Панайотова

«Волшебной музыки»: пожелания с Новым 2025 годом от Зары и Александр Панайотова

Наступивший Новый 2025 год будет хорошим и благоприятным как минимум потому, что на нашей эстраде много талантливых артистов, поэтому нас ждет еще больше качественной музыки, отметили Зара и Александр Панайотов.

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