«Волшебной музыки»: пожелания с Новым 2025 годом от Зары и Александр Панайотова

Наступивший Новый 2025 год будет хорошим и благоприятным как минимум потому, что на нашей эстраде много талантливых артистов, поэтому нас ждет еще больше качественной музыки, отметили Зара и Александр Панайотов.
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