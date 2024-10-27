Профсоюзы работников университетов Нигерии объявили бессрочную забастовку

Бессрочную общенациональную забастовку объявил Комитет совместных действий (JAC) профсоюзов непедагогических работников университетов Нигерии с понедельника 28 октября, сообщает Информационное агентство Нигерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии