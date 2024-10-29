Российские телеканалы требуют с Google неустойку в размере числа с 36 нулями

За невыполнение требования восстановить аккаунты российских СМИ на платформе YouTube. Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google достигла невиданной суммы - 2 ундециллионов рублей (ундециллион - это единица с 36 нулями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии