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Российские телеканалы требуют с Google неустойку в размере числа с 36 нулями

Российские телеканалы требуют с Google неустойку в размере числа с 36 нулями

За невыполнение требования восстановить аккаунты российских СМИ на платформе YouTube. Сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google достигла невиданной суммы - 2 ундециллионов рублей (ундециллион - это единица с 36 нулями.

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