Крымский мост проще всего защитить тоннелем под Керченским проливом

И ещё 20-30 лет гонять бандерлогов по лесам и терять наших людей. Нееет , пускай живут в своей резервации и долбят друг-друга

Александр Ляшенко

Про тоннель ты,аноним по кличке "Новости, события, факты" мало что продумал.Что мост,что тоннель.это сильно дорогие и сильно уязвимые объекты. поэтому надо не про тоннель думать,а про то, как как искоренить укронацистов до нуля.Тогда эти проблемы с мостом сами исчезнут.