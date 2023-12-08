Киев готов потратить миллиард долларов для уничтожения объекта-символа Сергей Ищенко Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС В ночь на 5 декабря ВСУ подвергли Крым самой массированной за все время вооруженного конфликта атаке с воздуха.
Крымский мост проще всего защитить тоннелем под Керченским проливом
Комментарии
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Евгений Сорокин
И ещё 20-30 лет гонять бандерлогов по лесам и терять наших людей. Нееет , пускай живут в своей резервации и долбят друг-друга
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14 час.
Александр Ляшенко
Про тоннель ты,аноним по кличке "Новости, события, факты" мало что продумал.Что мост,что тоннель.это сильно дорогие и сильно уязвимые объекты. поэтому надо не про тоннель думать,а про то, как как искоренить укронацистов до нуля.Тогда эти проблемы с мостом сами исчезнут.
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12 час.
ИП
Игорь Петров
Уничтожает угрозу.. Всё.
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2 час.
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