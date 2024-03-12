У Байдена появился конкурент на место главного ястреба в НАТО

Политолог Алексей Чихачёв внёс ясность в планы Эммануэля МакронаСтарший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачёв считает, что Эммануэль Макрон намерен усилить позиции Франции, присоединившись к натовским ястребам.
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