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У Байдена появился конкурент на место главного ястреба в НАТО

У Байдена появился конкурент на место главного ястреба в НАТО

Политолог Алексей Чихачёв внёс ясность в планы Эммануэля МакронаСтарший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачёв считает, что Эммануэль Макрон намерен усилить позиции Франции, присоединившись к натовским ястребам.

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